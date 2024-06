Bom dia!

- Está agendada para as 10h00, no Centro de Congressos do Hotel Vida Mar, a sessão de abertura da Cimeira da Transformação Digital.

- Entre as 10h00 e as 22h00, no Madeira Tecnopolo, visite a Expo GONFIRPE - 29.º Salão do Automóvel Usado.

- Acontece às 10h00 a reunião plenária n.º6, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Às 14h30, na sala da Assembleia Municipal do Funchal, vai decorrer a cerimónia de entrega de apoios pela ASA (Associação de Desenvolvimento de Santo António) a 33 famílias do Funchal no âmbito do projeto ‘+ Habitação’.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita às 15h30 as obras de requalificação da ER204 (Estrada do Aeroporto), entre a Boa Nova e a Assomada.

- Na Praça Padre Patrocínio Alves, às 16h00, tem lugar a sessão comemorativa do 509.º aniversário do concelho de Santa Cruz.

- Pelas 18h00, o Clube de Automóveis Clássicos da Madeira apresenta a 35.ª edição da ‘Volta à Madeira Classic Rally’, no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s.