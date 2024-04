O SANAS Madeira, através do seu Núcleo de Formação, levará a efeito no dia de amanhã uma ação de sensibilização a diversos agentes de proteção civil tendo como tema os pirotécnicos no contexto das ações de Sobrevivência no Mar e de Busca e Salvamento. De acordo com nota emitida, os objetivos desta ação passam por dotar estes profissionais de conhecimentos que os permitam conhecer, manusear e utilizar estes artigos que, mais do que serem parte constituinte da palamenta das embarcações, são indispensáveis quando se pretende maximizar as hipóteses de recuperação e, por consequência, sobrevivência de todos aqueles que utilizam o meio aquático.

Durante a vertente prática, que acontecerá no Centro de Salvamento Costeiro das 19h00 em diante, serão disparados vários artefactos pirotécnicos que tendo em conta as suas caraterísticas deverão ser visíveis a longa distância, pelo que o SANAS pede “a compreensão e prudência no momento de se lançarem alertas sobre possíveis embarcações em perigo por sinalização luminosa”, recomendando que, em caso de dúvida, seja utilizado o número de serviço para qualquer esclarecimento: 291 529 180.