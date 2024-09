Bom dia!

A remuneração mínima garantida na Madeira atingirá os mil euros um ano antes do previsto no continente. Considerando a subida de 50 euros anualmente proposta pela República, bem como a majoração de 30 euros na Região, os trabalhadores passarão a auferir, pelo menos, 1.000 euros no início de 2027.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o Turismo. Dinarte Fernandes quer resolver estacionamento nas Queimadas.

Saiba ainda que plataforma para o subsídio de mobilidade aérea vai acelerar burocracia e que preço das casas sobe imparável na Madeira.

A edição deste sábado do seu Jornal traz ainda um Antes e Depois de uma estrada em Câmara de Lobos que beneficiou peões mas divide munícipes. A mudança na movimentada rua em frente ao mercado municipal não agradou a todos. Facilitou a vida aos peões, mas aumentou os constrangimentos dos automobilistas.

Não perca ainda duas Ocorrências: Casal de turistas ladrões apanhado a caminho do aeroporto; Fúria de mãe em sala de aulas assustou alunos em Santo António.

