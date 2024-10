Pedro Ramos diz que não vai repetir as mesmas respostas que deu já no período matinal, aquando do debate potestativo ‘para esclarecimentos cabal e urgente da gestão dos incêndios de agosto de 2024’.

Sancha Campanella, a presidente da comissão de inquérito releva ao secretário regional que terá de responder, porque se tratam de questões em âmbitos distintos.

Posto isto, Pedro Ramos reitera que “a ajuda nunca foi recusada”, adita que “nunca falei com a ministra da Administração Interna”, já em considerações a Élvio Sousa, o deputado do JPP que vai recuperando aquilo que foi dito ou escrito, perante a posição irredutível de Pedro Ramos, negando, insistentemente, que a ajuda tenha sido recusada.

A audição decorre na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre ‘apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de agosto’, sabendo-se que nesse período foram efetuadas descargas de água na rodem dos 500 mil litros, 104 mil dos quais a cardo dos canadair e as restantes da conta do meio aéreo permanente na Região. Quando ao número de descargas, foram 26 pelo avião, cujo a chegada, de acordo com os partidos da oposição, foi tardia por culpar do Executivo madeirense, e 300 pelo helicóptero. Ainda assim, estima-se que tenham ardido cerca de 5.000 hectares.