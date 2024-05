Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal, e João Cotrim Figueiredo, cabeça-de-lista ao Parlamento Europeu, vão estar na quarta-feira, 22 de Maio, na Madeira, com Nuno Morna, cabeça de lista à Assembleia Legislativa da Madeira.

A agenda contempla um passeio e contacto com a população no centro do Funchal, uma visita e reunião com a direção da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, e termina com novo contacto com a população na Placa Central.