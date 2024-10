A MSC Cruzeiros esteve presente ontem, dia 22 de outubro, no Vandelli Botanical Garden, para um cocktail de boas-vindas, seguido de apresentações e jantar, num evento que contou com a presença dos parceiros Emirates e TAP, colegas agentes de viagens e jornalistas, num total de cerca de 300 pessoas presentes em mais um evento da Companhia.

Um dos grandes destaques da apresentação realizada pela MSC Cruzeiros, entre uma ampla variedade de itinerários e destinos, são os itinerários realizados pelo MSC Opera, com embarque e desembarque no Funchal, entre 3 de novembro de 2024 e 20 de março de 2025. São no total 19 cruzeiros com embarque e desembarque no Funchal, com a possibilidade de ter tudo incluído na sua reserva, em direção ao fascinante arquipélago vulcânico espanhol e ainda dois segmentos: um com partida de Santa Cruz de Tenerife e desembarque no Funchal, o outro com partida do Funchal e desembarque em Veneza, ao longo de 14 noites, com possibilidade de desembarque em Veneza e Santa Cruz de Tenerife

O navio partirá do Funchal, na Madeira, e escalará as Ilhas Canárias: Santa Cruz de Tenerife (ilha de Tenerife), Arrecife (capital de Lanzarote), Las Palmas (na Gran Canária), Puerto del Rosário (em Fuerteventura) e Santa Cruz de La Palma (a capital de La Palma), num itinerário que promete sempre temperaturas primaveris.

Para facilitar a deslocação de passageiros que não residam no Funchal, a MSC Cruzeiros terá também disponível a possibilidade de incluir um pacote de voo Ida/Volta de Lisboa e pacote de voo Ida/Volta do Porto para navegar nos itinerários do MSC Opera a partir do Funchal.

Os passageiros que irão viajar de Lisboa ou do Porto, caso adquiram o nosso Pacote Especial Cruzeiro e Voos, a MSC Cruzeiros oferece este crédito a bordo para realizar este novo itinerário e explorar as Ilhas Canárias, a bordo do MSC Opera.

Esta oferta é limitada e válida para os itinerários de 9,8,7 ou 6 noites, pelo que os passageiros podem desde já efetuar a sua reserva para garantir os melhores camarotes e aproveitarem a possibilidade de ter tudo incluído!

A MSC Cruzeiros lançou ainda uma oferta de crédito a bordo no valor de 100€ por camarote para determinados itinerários no Inverno 2024/2025 com embarque e desembarque no Funchal.

Através dos Pacotes Especial Cruzeiros e Voos para o Inverno 2024/2025, que incluem o cruzeiro, transferes e voo, será também conhecer destinos como Dubai, Hamburgo, Barcelona, Milão, Atenas, Istambul, Miami e Nova York.

No Verão 2025, os 19 cruzeiros com embarque e desembarque em Lisboa (18 de 10 noites e 1 de 12 noites), e os dois mini-cruzeiros, um com embarque em Lisboa e desembarque em Génova e outro com embarque com Génova e desembarque em Lisboa, foram também um dos destaques da apresentação realizada pela MSC Cruzeiros.

O MSC Musica realizará, do final de Abril até Novembro de 2025, itinerários com partida e chegada a Lisboa com passagens por Génova (Itália), Marselha (França), Málaga (Espanha), Cádiz (Espanha), Alicante, Mahón (Espanha) e Olbia (Itália).

MSC Cruzeiros terá disponíveis Pacote Especial Cruzeiro e Voos para o Verão 2025 que incluem o cruzeiro, transferes e voo para variadíssimos destinos, para que os viajantes saibam o custo exato das suas férias, sem terem de se preocupar com custos extra.

No Verão 2025, aproveite também a possibilidade de adicionar voos e transferes e poderá embarcar comodamente a partir de Lisboa para Atenas, Veneza, Roma, Barcelona, Milão e Marselha e Valência. No Norte da Europa poderá voar até Copenhaga, Hamburgo e Kiel e realizar um cruzeiro no MSC Euribia ou no MSC Poesia, caso prefira o sol das Caraíbas voe connosco até Miami ou até Nova Iorque e desfrute de mais de 2 quilómetros de praia de areia branca.

O MSC World America será também um dos destaques do Verão 2025. O mais recente navio emblemático da MSC Cruzeiros nos EUA irá representar um novo mundo de cruzeiros quando for inaugurado em abril de 2025. Durante a sua temporada inaugural de Verão, navegará a partir do novo terminal da MSC Cruzeiros em PortMiami, oferecendo itinerários alternados de sete noites nas Caraíbas Orientais e Ocidentais, com escalas em Puerto Plata, San Juan, Costa Maya, Cozumel, Ilha de Roatán e Ocean Cay MSC Marine Reserve.

A Explora Journeys foi também um dos destaques da apresentação realizada pela MSC Cruzeiros. O EXPLORA I e EXPLORA II serão reposicionados nas Caraíbas para a temporada de Inverno, oferecendo itinerários incríveis. Os destinos de destaque incluem Gustavia em St. Barts, Oranjestad em Aruba e St. John’s em Antígua.

No Verão de 2025, o Explora II navegará no Mediterrâneo Ocidental visitando portos como Barcelona, em Espanha, St.Tropez, em França, Monte Carlo e Porto Cervo em Itália.

O novo navio de luxo tem 461 suítes, penthouses e residências de frente para o mar, seis restaurantes diferentes, 12 bares e lounges, quatro piscinas e uma grande variedade de locais de bem-estar.

Este navio foi desenvolvido para melhorar ainda mais a experiência do viajante e, assim como o seu navio-irmão EXPLORA I, incorpora uma fusão de precisão suiça elegante e artesanato europeu moderno.

Em colaboração com os principais designers de super iates e de hospitalidade, todos os aspetos do novo navio foram concebidos para evocar um “Ocean State of Mind” para refletir a abordagem de luxo da Explora Journeys.