O Partido Reagir Incluir e Reciclar (RIR), expressa, em comunicado, a “enorme revolta” devido às declarações prestadas hoje por Miguel Albuquerque em relação ao acontecimento deste fim de semana (festa privada) em pleno ‘coração’ da Floresta Laurissilva!

“Por altura dos recentes incêndios florestais que assolaram a nossa ilha, o Partido Reagir Incluir Reciclar publicou um post em que comparamos Miguel Albuquerque ao imperador Nero e não nos enganamos, pois claramente a governar a Madeira temos um presidente que não respeita nada nem ninguém, sem escrúpulos e completamente alienado da realidade! E sim, as zonas protegidas são efetivamente para serem usufruídas pela população e por quem nos visita, mas exige-se respeito!”, vinca o partido.

O partido refere ainda um episódio de massificação de turismo.

“Chegou-nos hoje uma queixa de residentes que decidiram fazer um churrasco no parque das merendas no Pedregal, Campanário e ao lá chegarem depararam-se com uma viatura rent a car estacionada e respetivos ocupantes a utilizar o espaço como parque de campismo! Perante as atitudes deste (des)governo, o que poderemos esperar desta massificação de turismo sem regras?”, dizem, lançando o alerta de que a Madeira precisa “urgentemente de uma mudança”.