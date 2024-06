RIR diz que governo está “em total desespero”

O partido RIR refere que o governo está em “total desespero”, segundo comunicado enviado à redação, num comentário ao atual panorama político regional.

“Mais uma vez, Miguel Albuquerque demonstra as suas atitudes de arrogância, prepotência e do “quero, posso e mando” ao retirar o Programa de Governo que estava em votação e que não iria ser aprovado. Estamos perante um governo em total desespero, não por estarem preocupados com os madeirenses e porto-santenses, mas sim com eles próprios e com os tachos que andam por aí atribuídos”, pode ler-se no comunicado enviado.

O partido acrescenta ainda que o ocorrido foi “uma autêntica encenação”, com o RIR a manifestar “o seu total apoio aos verdadeiros partidos da oposição”, solicitando que “não tenham medo de votar pela nossa liberdade”, ou seja, “que votem contra este programa de governo enganador apresentado por Miguel Albuquerque”.