A coordenadora regional do partido RIR - Reagir Incluir Reciclar, Liana Reis, denunciou, em comunicado, aquilo que entende ser as falhas no serviço farmacêutico de prevenção no concelho de Santana, Madeira. A situação, segundo conta, foi relatada por utentes que procuram o atendimento urgente durante o período noturno, que, segundo a mesma, tem funcionado dentro dos parâmetros esperados nos centros de saúde locais.

Atualmente, o arquipélago da Madeira dispõe de oito centros de saúde com serviço de atendimento urgente 24 horas, com o objetivo de garantir o acesso adequado aos cuidados de saúde e evitar a sobrecarga do serviço de urgência hospitalar. No entanto, apesar da resposta eficiente e profissional dos serviços de saúde, os problemas surgem quando os utentes saem com prescrição médica urgente e “encontram a farmácia local fechada e sem qualquer serviço de prevenção” disponível.

Segundo Liana Reis, os serviços de farmácia de prevenção no concelho são assegurados por três farmácias: Santana, Faial e São Jorge. Contudo, têm sido frequentes as queixas relativas à dificuldade em contactar a farmácia de São Jorge. A dirigente do partido na Madeira destaca ainda o envelhecimento da população e a distância entre as farmácias, fatores que tornam ainda mais necessária a centralização do serviço farmacêutico de prevenção em Santana.

O RIR propõe que seja considerada uma rotatividade entre as três farmácias, de forma a garantir uma melhor continuidade nos cuidados de saúde e maior acessibilidade aos serviços farmacêuticos de prevenção.