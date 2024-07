Bom dia! É quinta-feira!

* Às 9h00, continua na Assembleia Legislativa da Madeira o debate para apreciação das propostas de ‘Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024’ e do ‘Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento para 2024 – PIDDAR 2024’.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa na cerimónia de abertura da 9.ª edição da atividade ‘Get.in2.MedScl 9.0 & more’, pelas 9h00, no auditório do Colégio dos Jesuítas, uma iniciativa da AJEMed Madeira - Associação Juvenil de Medicina da Madeira.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* Os Portos da Madeira assinalam hoje, mais um ‘Dia do Porto’, com um programa de portas abertas à população. As comemorações do Dia do Porto 2024 começam pelas 10h00. Quem quiser conhecer as instalações, os serviços e equipamentos da APRAM, percorrer a área internacional do porto do Funchal ou dar um passeio descontraído à beira do cais da pontinha, junto ao mar, como antigamente, basta comparecer na entrada da sala de embarque da Gare Marítima da Madeira, onde se iniciarão as visitas guiadas.

* O Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, promove um novo projeto turístico-cultural ‘Sabores no Museu’ já a partir de hoje. O primeiro evento terá lugar pelas 11h30, e contará com presença de Sandra Cardoso, mais conhecida como a ‘Biqueira’, sendo que a receita escolhida para esta estreia foi a de sopa de lapas.

* Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados comemora hoje o seu 44.º Aniversário. A cerimónia solene terá lugar pelas 16h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente no evento.

* Pelas 17h30, a Câmara Municipal do Funchal recebe os elementos da organização e velejadores da XI Edição da Regata Internacional Transquadra na Madeira, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com a presença da vereadora Helena Leal, que detém o pelouro do Desporto.

* A reunião ordinária pública, descentralizada, da Câmara Municipal de Santa Cruz vai começar às 18h00, na sede da Junta de Freguesia de Gaula, com 12 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Às 19h00, iniciam-se as ‘Conversas de Abril’, na Galeria Anjos Teixeira, na Rua João de Deus nº 12, com a primeira sessão sobre ‘Movimentos Reivindicativos na Madeira na Época do 25 de Abril’, numa intervenção que será proferida por Bernardo Martins.