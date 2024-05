No rescaldo da noite eleitoral de ontem, o PEV reiterou, esta segunda-feira, a sua preocupação para com os resultados registados, sobretudo face à vitória do PSD e aos votos obtidos por outras forças de direita e populistas.

No entender do partido, tal cenário “continua a deixar a Região Autónoma desprotegida em termos de justiça social e ambiental e nas mãos dos grandes interesses económicos que comprometem o seu desenvolvimento sustentável, equilibrado e justo”.

“Estes resultados são, na perspetiva do PEV, em muito construídos pelo controlo dos meios públicos pelo PSD, durante décadas, e pela projeção mediática de forças populistas e demagógicas que não beliscam o sistema vigente”, acusa ainda, numa nota enviada à redação.

Para o PEV toda esta situação ainda é mais agravada perda de representação parlamentar da CDU, a única força política que, no seu entender, “claramente tem confrontado, ao longo de anos, estes interesses instalados com uma ação contínua na defesa das populações e dos mais desprotegidos e do património natural e cultural”.

Não obstante numa situação agora mais difícil, os Verdes e a CDU reafirmam o seu compromisso de continuar a agir em defesa das populações e da Natureza