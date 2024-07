O restaurante Horta, do resort Vila Porto Mare, no Funchal, é o ponto de encontro do próximo Chefs Get Together, evento gastronómico de PortoBay Hotels & Resorts que proporciona a partilha de experiências entre os chefes dos vários restaurantes do grupo.

No dia 26 de julho, ao jantar, o chefe residente Santiago Anolles receberá o Chefe João Espírito Santo do restaurante Bistrô4, do hotel PortoBay Liberdade, em Lisboa. O menu, especialmente preparado para este evento pelos dois Chefes, destaca o conceito de comida saudável e de conforto que caracteriza o restaurante Horta, - recomendado pelo Guia Michelin -, enriquecido com sabores portugueses e ingredientes provenientes da horta PortoBay.

Os participantes deste jantar terão a oportunidade de escolher entre um menu de degustação de 3 ou 4 pratos, além de poderem optar por um menu à la carte especial. Para complementar a experiência, estará disponível uma opção de harmonização de vinhos para cada momento.

O Chefs Get Together é um roteiro gastronómico entre os chefes dos vários restaurantes do grupo PortoBay em Portugal.

Este evento exclusivo proporciona aos chefes a oportunidade de se reunirem para partilha de experiências, troca de conhecimentos e criação de menus especiais para cada ocasião.

Cada evento não só realça a identidade do restaurante anfitrião e convidados, mas também celebra a diversidade dos ingredientes e produtos das regiões onde estão localizados.

PRÓXIMAS DATAS DO CHEFS GET TOGETHER:

7 de setembro

Porto . Restaurante Bistrô Flores

Chefe Pedro Spínola convida Chefe Santiago Annolles (restaurante Horta . Funchal . Recomendado pelo Guia Michelin) e Élio Olim (Restaurante Alfama . Funchal)

4 de outubro

Lisboa . Restaurante Bistrô4

Chefe João Espírito Santo convida o Chefe Pedro Batista (Chefe Executivo do hotel PortoBay Falésia . Algarve)

8 de novembro

Funchal . Hotel Porto Santa Maria

Chefe António Nascimento convida o Chefe João Luz (restaurante Avista . Funchal . Bib Gourmand pelo Guia Michelin) e Chefe Pedro Spínola (restaurante Bistrô Flores . Porto)