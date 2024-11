Bom dia e boa semana!

Hoje é dia de celebrar São Martinho. A tradição dita provar o vinho ’novo’, comer castanhas e deliciar-se com a gastronomia caraterística desta altura do ano.

- Das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30, no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, tem lugar o evento ‘Dia da Coreia’.

- No parlamento regional, às 10h00, decorre a reunião Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de agosto’, a audição parlamentar, por videoconferência, com o Secretário-Geral do Sindicato Nacional de Proteção Civil – José Carlos da Costa Velho.

- No Monte Palace Madeira, das 11h30 às 13h30, pode ver a estátua viva ‘Minotaur’, integrado no Festival Madeira Street Arts.

- Pelas 14h00, no Hemiciclo, reúne a 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil, para uma audição parlamentar, por videoconferência, à especialista da Polícia Científica do Laboratório da PJ, Maria João Caldeira.

- A sessão de abertura do Curso Intensivo de Segurança e Defesa (CISEDE) na Região Autónoma da Madeira, está marcada para as 14h30, no Salão Nobre do Governo Regional, à Avenida Zarco.

- Às 15h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, realiza-se a 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude, com a audição parlamentar à Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, Micaela de Freitas.

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside, às 15h30, à Conferência dos Representantes dos Partidos. Vão agendar a discussão da moção de censura ao Governo Regional.

- O Presidente do Governo Regional marca presença, às 16h00, na abertura do Caminho Real da Calheta, à ER do Paul do Mar, na Fajã da Ovelha.

- Na Galeria Casa das MUDAS, do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, às 17h30, inaugura a exposição “Ecos” de Mafalda Gonçalves.

- Pelas 18h00, na FNAC Madeira, realiza uma ação de sensibilização ‘Vamos Falar Sobre Cancro da Próstata’, no âmbito do mês para prevenção do cancro da Próstata, “Novembro Azul”.