Prossegue o 19.º Congresso Regional do CDS-PP, a ter lugar no hotel VidaMar, no Funchal, e numa altura em que já discursa José Manuel Rodrigues.

Note-se que a grande novidade deste primeiro dia de congresso dos centristas passa pela alteração dos estatutos, onde será apresentada a proposta para extinção do cargo de presidente do partido e passa apenas a vigorar o cargo de presidente da comissão política, recuando, assim, a um passado recente.

Sobre a apresentação, discussão e votação da Proposta de Alteração aos Estatutos do CDS-PP Madeira, José Manuel Rodrigues disse o objetivo passa pela “renovação política e geracional”.