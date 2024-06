A edição deste ano do concurso piromusical, inserido no Festival do Atlântico, terminou hoje com a apresentação do espetáculo do Reino Unido, depois de, nos últimos dois sábados, a Itália, primeiro, e a França, depois, terem realizado as suas apresentações. ‘Décadas’, assim se intitulou o espetáculo desta noite.

A componente de concurso termina hoje com a prestação dos britânicos, mas não se conhece, hoje, o vencedor. O próximo sábado, dia 22, ainda terá mais um espetáculo, mas esta participação [realizada por Portugal] será extraconcurso.

Assim, a concurso estão Itália, França e Reino Unido. O vencedor é escolhido a partir da escolha de um júri composto por quatro elementos e da votação do público. Os fogos foram lançados a partir da Pontinha e o vasto público reuniu-se na Avenida do Mar, havendo grande concentração de público na Praça do Povo, onde há barracas de comes-e-bebes e animação variada.