902. É este o número de grande navios registados no Registo da Madeira (MAR), um número que quadruplicou desde 2014. Isso mesmo avançou Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, em declarações à margem do Seminário Anual da European Community Association of Ship Brokers and Agents (ECASBA), que decorre hoje na Gare Marítima do Funchal.

A este número aditam-se ainda os iates e a tripulação, o que, segundo realçou o governante, tem também um importante reflexo no Centro Internacional de Negócios.

“Em 2022, tínhamos 4.005 postos de trabalho diretos qualificados. Esse número significa um crescimento de 17,6% relativamente ao ano anterior”, apontou, acrescentando que tal majoração prolongou-se em 2023, que somou 2.643 entidades registadas, muitas destas do setor tecnológico.

“Todos os setores cresceram”, vincou, realçando ainda que estes dados mostram a confiança, a credibilidade e a segurança oferecida pela Madeira.