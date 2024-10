O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas apresentou, na sessão plenária desta quinta-feira, o programa Descarbonizar-RAM, que vai disponibilizar um sistema de incentivos à descarbonização dos transportes terrestres.

“O setor dos transportes terrestres, em particular o transporte individual e coletivo de passageiros, sendo um dos principais consumidores de energia fóssil, exerce por isso uma pressão significativa sobre a qualidade do ambiente, pelo que terá, necessariamente, de fazer parte do esforço de descarbonização”, explicou Pedro Fino, que assegurou que a Região “mantém o foco na transição para uma mobilidade ambientalmente mais sustentável, quer na Madeira, quer no Porto Santo, continuando a implementar várias iniciativas nesse sentido”.

De acordo com o secretário regional, o programa Descarbonizar-RAM “dispõe de uma dotação financeira global de 11,5 milhões de euros, a repartir entre as três tipologias de projeto acima identificadas, a executar até ao 1.º trimestre de 2026, sendo financiado ao abrigo do PRR”.

Este projeto, indicou Pedro Fino, apresenta três metas de cumprimento obrigatório, que incluem a aquisição de 26 autocarros com emissões nulas, a instalação de pelo menos 10 pontos de carregamento para os autocarros, e ainda o abate de pelo menos 550 veículos e substituição por veículos elétricos, com um apoio médio na ordem dos 5.450 euros, mas que poderá varia em função do nível de rendimento dos beneficiários.