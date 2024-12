Em 19 de abril de 1973, em Bad Münstereifel, Mário Soares - um dos os fundadores do Partido Socialista - seria eleito secretário-geral do PS.

Em 1986, na 2.ª volta da corrida à Presidência da República colocou frente a frente Mário Soares (PS) e Diogo Freitas do Amaral (CDS-PP), complementado com um aceso debate que paralisou o país. Soares foi o primeiro Presidente da República, do lado dos civis, a chegar ao cargo no pós 25 de abril. A sua campanha ficou indelevelmente marcada pelo slogan ‘Soares é fixe’. Seria reeleito em 1991 com 70,35% dos votos . Número recorde na história da democracia portuguesa.

Presidente da República recebido no Funchal

O Presidente da República Mário Soares visitou a Madeira por diversas vezes, destacando-se, a título de exemplo, a de 1990 no âmbito do Congresso Mundial de Escritores no Funchal. Na época, vários assuntos minavam o quotidiano, designadamente uma alegada celeuma entre Soares (PS) e Cavaco Silva (PPD/PSD), com o primeiro a ter ciúmes do segundo. Foi no Funchal que Soares esclareceu a situação à imprensa, evidenciando o seu sentido de humor.