Amanhã, dia 26, inicia-se uma nova volta do rastreio de Saúde Visual Infantil, no concelho do Funchal.

O rastreio tem início no Centro de Saúde do Bom Jesus, sendo dirigido às crianças das freguesias do Imaculado Coração de Maria, Santa Luzia, Santa Maria Maior, São Gonçalo, São Pedro e Sé, decorrendo até ao dia 18 de março. Segue-se a freguesia do Monte, a partir da última semana de março, sendo o rastreio realizado no centro de saúde local, às segundas e terças-feiras de manhã.

O rastreio de Saúde Visual Infantil destina-se a crianças (nascidas em 2020) que tenham ou venham a fazer quatro anos no decorrer do presente ano e que não estejam a ser seguidas no hospital e nem usem já óculos.

As convocatórias são feitas através de chamada telefónica, pelo Centro de Rastreios da RAM.

Trata-se de um rastreio de ambliopia, de base populacional, realizado por técnicos especializados, que permitirá identificar os casos de erros refrativos e ambliopia atempadamente e em larga escala na RAM, bem como, possibilitar o diagnóstico e o tratamento atempado.

Nos casos em que forem detetadas situações de risco, as crianças serão referenciadas para a consulta de especialidade no Serviço de Saúde da Madeira - SESARAM.