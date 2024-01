Rajadas de 100 km/h, chuva intensa e agitação marítima esperadas ainda hoje na Madeira

Uma nova depressão, chamada ‘Irene’, vai condicionar o estado do tempo na Região, com ventos fortes, que podem atingir 90 a 100 km/h, chuvas intensas e agitação marítima, com ondas de 4 a 5 metros, até ao final de amanhã.

“A partir do fim da tarde, o estado do empo sofrerá uma alteração bastante significativa, associada a uma vasta depressão, que amanhã, ao início da madrugada, estará centrada entre os Açores, Madeira e Portugal continental, ligeiramente a norte”, explanou Vítor Prior, diretor do observatório meteorológico do Funchal do IPMA, que deu aos microfones da 88.8 JMFM conta das previsões.

Face a esta tempestade que se aproxima, e à qual estará associada uma “superfície frontal fria”, ocorrerão períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados por trovoada, em especial no sul e nas terras altas da ilha da Madeira, a partir do final desta segunda-feira.

Recorde-se que, devido à forte precipitação esperada, foi emitido um aviso laranja, entre as 00h00 e as 15h00 desta terça-feira. Já para o vento vigorará no mesmo período um aviso amarelo. No mar, os avisos emitidos prolongam-se até quarta-feira.