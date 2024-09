A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente escusou-se a comentar a detenção de Paulo Santos, ex-diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, assegurando apenas que o trabalho que vinha sendo feito pelo engenheiro nas funções que atualmente desempenhava será continuado por outros colegas “para que não haja atrasos”.

Questionada sobre a detenção, no âmbito da operação ‘Ab Initio’, Rafaela Fernandes começou por rejeitar fazer comentários “sobre assuntos que estão na alçada da justiça”, aproveitando apenas para enviar um “abraço de solidariedade” e para esclarecer sobre as atuais funções do ex-diretor regional.

“O engenheiro António Paulo Santos não é neste momento meu adjunto. Foi diretor regional da Agricultura até 17 de outubro, esteve como meu adjunto de gabinete entre 17 de outubro e 6 de junho, e, entretanto, passou para outra dinâmica dentro da Direção Regional da Agricultura”, disse a secretária regional.

De acordo com Rafaela Fernandes, Paulo Santos “tinha um conjunto de assuntos entre mãos”, incluindo a revisão do regulamento de apoio às associações ou a revisão do POSEI. Assuntos aos quais, garantiu, será dada continuidade por outros colegas. “O que faremos é dar seguimento a esses assuntos para que não haja atrasos nesses trabalhos”, sublinhou, quando questionada sobre se a detenção implicaria mudanças na Direção Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.