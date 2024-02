A secretária regional de Agricultura e Ambiente destacou hoje, na Festa Regional da Anona, no Faial, o reforço do apoio técnico prestado aos produtores, uma medida que considera ter sido eficaz e que o Governo Regional quer manter e reforçar.

Rafaela Fernandes enalteceu também o trabalho da Madeira Agrícola, que, no contexto da comercialização, considera que “tem sido uma ajuda para os pequenos produtores”.

”O Governo Regional continuará a garantir o apoio na comercialização”, assegurou.

Sobre o certame, a governante sublinhou que, apesar de ser organizado por uma Casa do Povo, é de âmbito regional, contando com a participação de 350 produtores de toda a Região.

Em relação ao primeiro dia do evento, a secretária regional destacou a realização de uma conferência, que contou com a participação de técnicos dos serviços do Governo.

As alterações climáticas, as pragas (associadas ao referido fenómeno) e a comercialização foram os temas abordados e que Rafaela Fernandes considerou de grande importância para os produtores, assim como a participação do nutricionista Bruno Sousa, que falou dos benefícios da anona.

A 33.ª edição da Festa da Anona prossegue hoje, com a entrega de prémios aos melhores produtores, a partir das 12h00. O certame conta também com o apoio da Câmara Municipal de Santana.