Cristina Pedra está no Monte, com a presidente da Câmara Municipal do Funchal a marcar presença nas cerimónias religiosas, deixando a certeza de que “este é o arraial da Região Autónoma da Madeira. Nossa Senhora do Monte é a padroeira da Região e é histórico o arraial, com um grande cunho tradicional e cultural e que nos lembramos desde pequenos”.

É, pois, “um arraial que é de manter, com toda a sua parte englobada, nomeadamente a religiosa”, disse a autarca, elogiando o novo modelo em prática. Da parte da Câmara Municipal do Funchal, “fizemos um investimento em toda a requalificação, que já há muitos naos que não era feito, e basta ver a beleza da próprio local, onde para além da sua beleza imaculada – às 07h00 da manhã estavam já a proceder à limpeza da noite anterior – o Monte tem hoje uma nova cara, que está bonita”.

Em relação à animação, “essa é uma decisão da Junta de Freguesia do Monte. Eu vejo como fator positivo fazer sempre uma animação que venha recuperar a parte da tradição daquilo que as romarias faziam, como decidiu a Junta, isso não é incompatível com outras formas de animação e acho que é um cunho que carateriza bem o arraial do Monte”, conforme referiu.

Algum desejo especial a Nossa Senhora do Monte? Cristina Pedra disse que sim e partilhou que pediu que “nos dê forças para gerirmos bem, como temos feito, pegando nos dossiês, dominando-os, estudando-os e tendo a arrojo de tomarmos medidas na área social, em que já ajudamos em 4,5 milhões de euros por ano as famílias no Funchal, a parte do investimento na cultura, no desporto, a diminuição da carga fiscal, como no IRS que corresponde a 23,5 milhões de euros em quatro anos que este executivo está a devolver aos bolsos das pessoas”.