PTP quer ser a voz do combate à corrupção na ALRAM

O PTP procedeu, esta tarde, à entrega da lista de candidatos às Eleições Regionais de 2024, com a esperança de recuperar a representação parlamentar e “ter uma voz para denunciar a corrupção”.

Na ocasião, Raquel Coelho, candidata número 1, mostrou-se “satisfeita com uma lista composta por homens e mulheres que deram provas, ao longo do seu percurso político e pessoal, da defesa dos madeirenses e portossantenses”.

A cabeça de lista lembrou o “papel fundamental” do PTP no combate à corrupção e “fim do jardinismo”, percurso esse que “ainda não acabou”, sendo que “existe ainda um longo caminho a percorrer para acabar com os vícios e corrupção na política”.

“É preciso eleger pessoas com provas dadas no combate à corrupção”, reforçou a candidata, referindo o caso do candidato número 2 do PTP, Gil Canha, “que foi o homem responsável pela queda deste governo. Se não fosse pelas suas denúncias, junto do Ministério Público talvez hoje os madeirenses não soubessem da missa à metade da corrupção dentro da política madeirense”.

Raquel Coelho recordou, igualmente, o papel do candidato número 3, José Manuel Coelho, que “talvez foi das vozes mais contestatárias do parlamento madeirense e foi perseguido em função disso”.

“Não queremos nenhum Isaltino Morais a governar a Madeira, queremos mais e melhor”, referiu a cabeça de lista, acrescentando que a “corrupção descoberta nestas investigações é apenas a ponta do iceberg”. Neste sentido, criticou os partidos que “fazem bandeira do combate à corrupção mas não denunciaram um único caso”.

Por fim, Raquel Coelho frisou que o objetivo do PTP é recuperar a representação parlamentar para “ter voz para denunciar a corrupção, defender o orçamento regional e impedir que os grandes negócios sejam concretizadas porque, efetivamente, há consequências destes negócios ruinosos para os madeirenses e portossantenses”.