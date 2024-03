PTP diz que “saiu o tiro pela culatra ao trio PSD/CDS/PAN”

A dirigente do PTP, Raquel Coelho, considerou esta tarde que o “tiro saiu pela culatra, apesar dos esforços do trio PSD/CDS/PAN para evitar Eleições Antecipadas”.

Para o PTP, a decisão do Presidente da República de convocar Eleições Regionais antecipadas é a prova que “o contorcionismo do PSD/CDS e a sonsice do PAN não surtiram efeitos, sendo que não há qualquer credibilidade e legitimidade para este Governo continuar em funções”.