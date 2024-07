O Partido Trabalhista remeteu um comunicado às redações onde, ainda antes de ser consumada a votação que fez passar o Programa de Governo, acusava o Chega “de enganar e burlar os eleitores quando garantiu que não ia viabilizar o governo de Miguel Albuquerque”, mudando o discurso.

Desta feita, alegando que Albuquerque “só tem de renunciar em caso de acusação definitiva”, no caso de alegada corrupção, tema que, de resto, é uma das grandes bandeiras do partido.

“Caiu a máscara ao Partido Chega, a bandeira anti-corrupção do partido foi embuste”, observou Raquel Coelho no mesmo documento.

Mais vincou que os deputados do Chega na Madeira, na ótica do partido, não passam de uns “vendedores de banha cobra”, lamentando que os madeirenses tenham caído no “conto do vigário”.

Recordar que o Programa do XV Governo Regional acaba de passar na Assembleia com 22 votos favoráveis do PSD, do CDS-PP e do PAN, 21 votos contra do PS, do JPP e de uma deputada do Chega, e quatro abstenções do Chega e da IL.