O Partido Trabalhista Português (PTP) criticou, esta tarde, as declarações de Miguel Albuquerque durante o congresso do PSD/M.

“O líder do PSD/Madeira afirmou que o partido tem de ‘pensar é em ganhar as eleições’, mas questionado sobre cenários de diálogo com o Chega diz não colocar ‘linhas vermelhas para nenhum partido’”, aponta, num comunicado enviado à redação.

Os trabalhistas são perentórios em referir que “apesar de Miguel Albuquerque afirmar que o PSD não tem linhas vermelhas, os madeirenses têm-nas e que os eleitores vão penalizar o PSD e todos os partidos que estiverem disponíveis para serem muletas de um regime podre e corrupto”.

O PTP deixa um alerta: “votar no Chega, CDS, PAN e CDS é a mesma coisa que votar no PSD e nos oligarcas que controlam e roubam os recursos da Madeira”, remata.