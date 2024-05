PTP diz que a estratégia do PSD para a agricultura foi “plantar mamarrachos”

A candidata do PTP, Raquel Coelho, lamentou o abandono do Governo no setor primário, neste caso, a agricultura, com o executivo a “deixar à sua sorte” a área do setor primário.

Raquel Coelho ironizou, declarando que a única estratégia levada a cabo pelo PSD, na agricultura, “foi plantar mamarrachos nos melhores terrenos agrícolas da Madeira”.

O PTP diz que “a paisagem dos socalcos madeirenses têm desaparecimento ao longo dos anos, por ignorância e ganância” Acusam ainda os governantes do PSD, de ter permitido a destruição de um dos postais mais belíssimos da Madeira como o caso do Estreito de Câmara de Lobos, ao permitir a construção de prédios no meio das latadas de vinhas.

Raquel Coelho escolheu Pico da Cruz em Câmara de Lobos para exemplificar os danos irreversíveis na paisagem.

“A continuar assim e se o Presidente de Câmara de Lobos, não for travado, Câmara de Lobos, vai ficar um segundo Caniço”, diz ainda o partido.

O PTP reafirma que “desenvolvimento não é só betão, e que é preciso criamos reserva agrícolas naqueles locais, que são a imagem da Madeira, referência em todo o mundo”.