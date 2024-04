PSD: Votação para os órgãos internos a decorrer até às 11 horas (com fotos)

Decorre, esta manhã, até às 11 horas, a votação para os órgãos internos do PSD/Madeira.

João Cunha e Silva volta a candidatar-se a presidente da Mesa do Congresso, Rui Abreu recandidata-se a presidente do Conselho de Jurisdição, enquanto Guilherme Silva é o primeiro membro do Conselho Regional.

Recorde-se que a sessão de encerramento do Conselho Regional do PSD está prevista para as 12 horas.