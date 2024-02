João Paulo Marques, do PSD, fez a primeira intervenção no período antes da ordem do dia, da Assembleia municipal do Funchal, hoje no CCIF.

Naquela que foi também a primeira assembleia municipal com Cristina Pedra como presidente do município, o deputado municipal fez críticas a quem queria eleições intercalares na câmara, na sequência da renúncia de Pedro Calado.

“É nos momentos mais conturbados que a clareza se torna mais importante”, afirmou o deputado municipal, acrescentando que clareza é também “fazer combate politico olhos nos olhos”.

“Hoje tal como em 2017, que ninguém queira ganhar na secretaria aquilo que o povo não deu nas urnas. O Funchal tem presidente, vereação e orçamento aprovado e maioria parlamentar estável e sólida. A sociedade não parou nem vai parar”, sublinhou ainda João Paulo Marques.