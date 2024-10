Bom dia!

O PSD encara a escolha do candidato ao município de Câmara de Lobos, nas eleições do próximo ano, como um processo complexo. O partido conhece a disponibilidade e o valor dos nomes de Leonel Silva, atual autarca, e de Celso Bettencourt, presidente da Junta de Freguesia. Um deles será o escolhido.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a temperatura. Funchal teve o quarto verão mais quente de sempre. Temperatura chegou aos 29,4º C, ainda assim distante dos recordes do ano passado. Nos próximos dias são esperados aguaceiros, mas o calor vai continuar. Frente MarFunchal vendeu mais 20 mil entradas.

Saiba ainda que MEO ajudou a levar a Região para o centro do mundo e que PJ diz que foi atirado saco com 15 mil euros para jardim de arguido.

Ministério Público chama três secretários e vice da Assembleia é outro assunto de relevo. Pedro Ramos, Rogério Gouveia, Pedro Fino e José Prada vão prestar explicações no âmbito do processo ‘Ab Initio’. Parlamento vai deferir pedido na próxima terça-feira.

Não perca também a história de um emigrante de Santana que está desaparecido há sete dias em Londres.

