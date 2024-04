O Grupo Parlamentar do PSD, visitou, esta manhã, as instalações da Fábrica Santo António, na Travessa do Forno, Funchal, onde Jaime Filipe Ramos destacou a importância daquela empresa no setor económico regional, enfatizando a componente de competitividade.

“É isto que quisemos aqui destacar que, empresas como esta, conseguiram sobreviver ao Covid com apoios públicos que foram essenciais nessa fase e também com apoios que têm sido feitos desde 2019 até à data, que são mais 240 milhões de euros em incentivos”, recordou.

Jaime Filipe Ramos reforçou a governação de Miguel Albuquerque. O social-democrata sublinhou que a Região tem o imposto mais baixo do país de IRC e que essa circunstância, por si, ajuda as empresas, sublinhando “ aquilo que foi a maior redução fiscal de sempre na Região”.

No mais, declarou que esta dinâmica económica é para manter, assegurando que o PSD está pronto para manter esta aposta de recuperação económica que visa, paralelamente, o aumento dos postos de emprego e salários.