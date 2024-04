Jaime Filipe Ramos (PSD), deixou uma palavra de felicitação ao líder eleito no 19.º Congresso Regional do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, e “agradeceu aquele que tem sido o contributo do CDS nos últimos anos liderado por Rui Barreto e António Lopes da Fonseca no parlamento regional”.

Já apontando ao futuro, com eleições regionais no horizonte, o social-democrata enfatizou que o CDS tem sido um parceiro do PSD e “poderá continuar a ser”, vendo como normal que haja “mais conveniência do que divergência”.

Jaime Filipe Ramos sublinhou que em democracia é natural que, quando os partidos vão separados a eleições, queiram – cada um – marcar a sua posição.

Recorde-se que ontem José Manuel Rodrigues deixou claro que os centristas não serão mais “muleta de ninguém”, mas admitiu a possibilidade de parcerias.

“Esta crise política não começou nem é da responsabilidade do CDS e por isso não nos peçam para pagar os erros pecadilhos de outros”, dizia no dia de ontem a mesma voz numa alusão ao PSD, partido que acusou de ter “desrespeitado” o CDS.