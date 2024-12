O Grupo Parlamentar do PSD reuniu com o Sindicato de Professores da Madeira e com a Associação Nacional de Professores - Secção da Madeira. O intuito foi reforçar a proximidade com estes representantes e refletir sobre as medidas que constam do próximo Orçamento Regional.

Nuno Maciel lembrou que “ouvimos atentamente as preocupações dos sindicatos e estamos empenhados em trabalhar juntos para continuar a investir nas condições dos professores, das escolas e, consequentemente, do ensino na Região’’.

Nos encontros, “reconhecemos também o que já foi feito e bem feito. É assim que queremos continuar, com um foco claro na evolução e não na estagnação”, destacou o parlamentar, que adiantou que existe, ainda, caminho a percorrer, sendo essencial contar com a colaboração dos representantes dos profissionais da educação.

Aspetos como a vinculação dos contratados, as quotas aos 5º e 7º escalões, o tempo de serviço na transição entre carreiras, os docentes que transitaram de outros sistemas públicos e do privado, bem como o diploma de autonomia e gestão de escolas, entre outros, são temas que queremos trabalhar ao longo de 2025, no compromisso assumido desde 2018.

Nuno Maciel enfatizou a importância de garantir a aprovação do ORAM 2025, evitando, assim, bloqueios que possam comprometer o sistema educativo regional. “Não podemos permitir que a educação volte a ser prejudicada por impasses políticos, por interesses partidários de alguns que põem em causa o interesse coletivo da Educação em geral e dos professores em particular. Este orçamento traz mais dinheiros para investir na educação e é crucial para consolidar o trabalho feito e avançar em áreas essenciais que ainda carecem de atenção”, reforçou.

O PSD compromete-se a manter um diálogo construtivo com os parceiros, garantindo que as medidas propostas no Orçamento respondam às reais necessidades da comunidade educativa e dos docentes, sem perder de vista a estabilidade e o progresso alcançados com os nossos alunos.