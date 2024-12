Nuno Maciel, do PSD, questionou o PS sobre se terá a coragem como teve o líder do PS nacional, em deixar aprovar o orçamento nacional a bem da estabilidade do país. Antes, disse que “hoje não é dia de discutir lideranças”, nem de “brincar aos partidos”, visando ocupar a cadeira do poder.

O social-democrata lembrou ainda as medidas preconizadas na proposta de Orçamento para 2025 em áreas como o apoio às famílias e na educação.

Reforçando a importância de aprovar o documento hoje, Nuno Maciel afirmou que “estamos disponíveis para estarmos cá esta tarde, e nos próximos três dias, para discutir propostas e aceitar propostas da oposição”.

Victor Freitas, do PS, quis desmistificar que “até agora, o PSD, o CDS e o Chega, em relação às propostas do PS, é chumbar”, como aconteceu em julho, em que o Partido Socialista apresentou mais de 20 propostas para o programa de governo.