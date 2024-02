Os social-democratas saíram do Palácio de São Lourenço esperançosos de formar um novo Executivo e tentaram justificar que o orçamento regional não foi aprovado devido às moções de censura do PS e do Chega. Ireneu Barreto não ficou totalmente convencido e há claros sinais de divergência entre o PSD e a República.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca números avassaladores. Mar do norte arrastou 18 pessoas por causa de selfies. No ano passado, quatro pessoas morreram depois de serem surpreendidas por ondas no norte da ilha. Outras 14 foram resgatadas. Ao JM, Ângelo Abreu, do SANAS, critica as “ações inconcebíveis” de turistas que “ignoram avisos e fitas sinalizadoras”.

A insegurança também ganha relevo nesta edição do seu matutino. Camacha revoltada com novos assaltos. 48 horas depois de uma vigília que alertava para a falta de segurança, dois estabelecimentos foram novamente assaltados. Residentes já falam em “justiça popular”.

Saiba ainda que produtores de vinhos chegam à Madeira com confiança. Encontro P&Q reúne este fim de semana cerca de 20 empresas no Nini Design Centre. Jantar de sábado, no restaurante ‘O Forte’, centra atenções.

JM FM oferece programa de 12 horas com muitos convidados para assinalar o Dia Mundial da Rádio e o Trocar por Miúdos fala de consumo. Inflação caiu, mas os preços continuam a subir?