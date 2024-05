Paulo Cafôfo pediu hoje aos madeirenses para que deem a oportunidade ao PS de governar a Região, salientando que só o partido pode garantir a mudança e a estabilidade, e alertando para o posicionamento de partidos como o Chega, que estão dispostos a viabilizar um Governo do PSD.

Esta tarde, numa ação de campanha no bairro de Santo Amaro, no Funchal, o candidato do PS às eleições regionais do próximo domingo constatou que há posicionamentos que não mudaram, concretamente o do PSD, com Miguel Albuquerque a dizer que não tem linhas vermelhas, “mas também agora do Chega, que, mesmo com o líder nacional, diz que está disposto a viabilizar um Governo do PSD”.

Paulo Cafôfo advertiu que votar no Chega, na Iniciativa Liberal, no CDS ou no PAN é continuar tudo na mesma, porque irão aliar-se a Miguel Albuquerque, e frisou que só o voto no PS pode garantir a verdadeira mudança e permitir que, nos 50 anos em que se celebra o 25 de Abril, possa haver uma revolução democrática, com uma alternância governativa que possa resolver os problemas que o PSD e Miguel Albuquerque nunca conseguiram resolver, em matérias como a habitação, a saúde, a educação, os rendimentos ou o ferry de ligação ao continente. “Nenhum destes problemas foi resolvido pelo PSD e a culpa não é dos outros, é de quem governou durante estes anos todos”, disse, vincando que foram 48 anos de governação social-democrata, nove dos quais com Miguel Albuquerque à frente do Executivo.

Paulo Cafôfo pediu aos madeirenses uma oportunidade para o PS poder virar a página na Região, com propostas concretas e soluções claras, defendendo a descida de impostos, um acesso à saúde que não seja só para ricos e que o acesso à habitação “não seja só um sonho ou uma miragem”.

“Nós estamos do lado das pessoas, para governar pelas pessoas. No dia 26 de maio, o voto no PS é um voto útil, mas essencial para que esta Região possa finalmente mudar, porque esta é a hora do virar de página”, rematou.