PS-M enaltece papel das Forças Armadas no reforço da coesão territorial e no apoio às populações

A candidatura do PS-Madeira às Eleições Legislativas nacionais de 10 de março realçou, hoje, o relevante papel desempenhado pelas Forças Armadas na Região, sublinhando a importância de o Estado continuar a reforçar os seus meios e capacidades, tanto na Madeira, como nos Açores.

Leia a íntegra a nota de imprensa do PS-Madeira:

Esta tarde, aquando de uma visita ao Regimento de Guarnição n.º 3, o cabeça de lista do PS-Madeira à Assembleia da República referiu que a presença das Forças Armadas na Região assume uma grande importância em várias frentes, quer no que diz respeito à defesa do território nacional, no exercício das responsabilidades de soberania, mas também no contributo ativo para o reforço da coesão territorial. Fatores que, como vincou Paulo Cafôfo, levam a que haja, da parte do PS e do Governo socialista na República, um empenho permanente em reforçar as capacidades desta importante estrutura do Estado.

O também presidente do PS-M não deixou de enaltecer a proximidade entre as Forças Armadas e a sociedade onde estão inseridas, relevando o papel determinante que têm tido também em matéria de socorro e proteção civil em vários episódios, de que são exemplo as catástrofes que têm assolado a Região.

Paulo Cafôfo recordou a intervenção que as Forças Armadas tiveram aquando do temporal de 20 de fevereiro de 2010 e, mais recentemente, a celeridade na resposta ao pedido de transporte e material da Proteção Civil, para o apoio aquando dos incêndios no início de outubro de 2023. Destaque também para o alojamento de 14 famílias no RG3, por ocasião da tempestade Oscar, que assolou a Madeira em junho do ano passado.

O socialista relevou, igualmente, as missões de interesse público que têm vindo a ser efetuadas pela Força Aérea, com especial destaque para o transporte de doentes e órgãos e apoio logístico inter-ilhas e para o continente. Neste campo, o ano passado, até finais de outubro, a Força Aérea realizou na Madeira 155 missões de evacuação aeromédica, num total de 200 doentes transportados, efetuou seis missões de transporte de órgãos e 20 missões de busca e salvamento, tendo sido possível resgatar oito pessoas.

Do mesmo modo, Paulo Cafôfo salientou as operações da Marinha no âmbito do patrulhamento, fiscalização e vigilância dos espaços marítimos, designadamente através da fiscalização da pesca, controlo e prevenção da poluição marítima, acompanhamento dos navios da Federação Russa, quer navios de guerra, quer navios científicos com possível capacidade de danificar infraestruturas críticas submarinas. No que se refere à ação da Marinha, destaque ainda para as operações de busca e salvamento que, o ano passado, até finais de outubro, permitiram salvar 20 vidas.

“Estes são exemplos que provam o importante trabalho e a relação que as Forças Armadas têm com a Região e com as gentes da Madeira e do Porto Santo”, disse o líder dos socialistas, vincando que o partido continuará empenhado no contínuo reforço de meios para que o Exército, a Marinha e a Força Aérea possam prosseguir o bom desempenho das suas missões.