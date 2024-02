A candidatura do PS-Madeira às eleições para a Assembleia da República mostrou-se, hoje, sensível e atenta às preocupações da classe docente na Região, alertando para as necessárias medidas que urge implementar para debelar alguns dos problemas que afetam o sistema de ensino.

Os socialistas estiveram reunidos esta manhã com a secção regional da Associação Nacional de Professores, a pedido deste organismo, tendo-se inteirado dos principais problemas existentes e mostrando a sua disponibilidade para contribuir para a sua resolução, para que seja possível melhorar a qualidade da educação.

Como deu conta Madalena Nunes, uma das questões levantadas prende-se com os professores contratados. A candidata apontou o facto de, a nível regional, os professores contratados estarem a ter um tratamento diferenciado para pior relativamente aos professores do continente. Uma situação que faz com que muitos estejam a optar por sair da Madeira e que tem consequências diretas no número de docentes que estão no sistema educativo. Segundo referiu, muitas turmas começam já a ter falta de professores.

A quebra da natalidade, com reflexos concretos no número de alunos por escola e por turma, também merece outro tipo de resposta por parte do sistema, considerou a candidata do PS, apontando ainda a falta de psicólogos e de pessoal auxiliar.

“São questões a que a candidatura do PS está atenta e que estamos dispostos a ajudar a resolver, tanto a médio e a longo prazo, como também no imediato, porque se há questões que têm de ser de planificação a médio e longo prazo, há outras que têm de ser resolvidas no imediato e nós temos soluções para isso”, sustentou Madalena Nunes.