O PS-Madeira, em comunicado, defende que os meios da emergência pré-hospitalar assegurados pela EMIR, no Porto Santo, “têm de ser reforçados, sob pena de, em determinados momentos, esses cuidados naquela ilha poderem ficar comprometidos”.

Como alerta o deputado Miguel Brito, “o serviço no Porto Santo é assegurado por duas equipas (dois médicos e dois enfermeiros), que estão encarregadas do socorro pré-hospitalar e, quando necessário, das transferências assistidas de doentes para o hospital”. Ora, como observa, “por vezes fica apenas uma equipa disponível para assegurar as operações de socorro e transferência assistida ao hospital. Segundo reforça, quando há necessidade de transferência de doentes críticos para o hospital Dr. Nélio Mendonça, a operacionalidade da emergência pré-hospitalar fica totalmente condicionada pela inexistência de recursos humanos diferenciados, colocando em risco o socorro emergente naquela ilha”.

O parlamentar socialista chama, ainda, a atenção que “os cuidados de saúde e de socorro não podem ser postos em causa por uma questão de falta de recursos humanos e de desorganização da própria Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil e do Serviço Regional de Saúde, insistindo que a tutela deve apostar no reforço destes meios na ilha dourada”.