O PS criticou a Câmara Municipal por “falta de investimento no Porto Santo”, considerando que isso tem vindo a contribuir para a diminuição da qualidade de vida dos cidadãos.

Por ocasião da celebração do Dia da Cidade do Porto Santo, o deputado regional e vereador municipal, Miguel Brito, apontou o dedo à falta de respostas adequadas nas áreas da saúde, educação, cultura, desporto e na manutenção dos espaços públicos.

Num comunicado enviado às redações, o PS cita Miguel Brito ao criticar ainda o desinvestimento do executivo na área do turismo, o que se traduz em “cada vez menos acessos de praia, poucos chuveiros e balneários, assim como no número manifestamente insuficiente de chapéus de praia, algo tão básico e que este ano nem foram montados”.

No dia em que se assinala o 28.° aniversário da cidade, Miguel Brito lembrou que “o Porto Santo não se governa em piloto automático” e sublinhou que o PS-M vai continuar a apresentar propostas de medidas que contribuam para melhorar a vida das pessoas e da cidade.