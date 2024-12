O Partido Socialista-Madeira manifestou, esta tarde, o seu pesar pelo falecimento de António Loja, antigo deputado socialista e professor, tendo dado entrada na Assembleia Legislativa a um voto de pesar onde enaltece a “figura incontornável e marcante da política madeirense, unanimemente reconhecido pela sua postura democrática e pelo seu afinco na defesa das liberdades”.

Nascido no Funchal em 1934, ao longo da sua vida António Loja destacou-se nas diferentes vertentes e causas que abraçou. Foi opositor ao Estado Novo e, nas primeiras horas após o 25 de Abril, envolveu-se na luta pela Democracia, que se confundiu com a construção da Autonomia Regional, prosseguindo, em paralelo, a sua carreira de professor e escritor.

Após ter cumprido o serviço militar, António Loja regressou à Madeira, tendo iniciado a sua participação política na luta contra a ditadura. No ano de 1969, foi signatário da “Carta a um Governador” e candidatou-se à Assembleia Nacional na lista de Oposição Democrática pelo círculo do Funchal. Após o 25 de Abril, foi nomeado presidente da Comissão Administrativa da Junta Geral, cargo do qual se demitiu em 1975, por entender que a ocupação deste cargo deveria resultar da legitimidade de uma eleição.

Além da carreira de professor do ensino secundário na Escola Industrial, que António Loja exerceu entre os anos de 1972 e 2000, o presidente do PS-Madeira releva também o seu “percurso assinalável na vida política”, lembrando o facto de ter sido eleito deputado do PS-M à Assembleia da República, entre 1976 e 1979, e à Assembleia Legislativa Regional, entre 1980 e 1984, “mandatos nos quais defendeu, de forma inabalável, os valores democráticos e da liberdade e pugnou pelos interesses dos madeirenses”.

Os socialistas destacam também o facto de, numa fase posterior, ainda que afastado da vida política ativa, António Loja ter mantido uma participação cívica “assinalável e consistente, denunciando os atropelos à democracia”, e relevam, ainda, o seu percurso como escritor, com a publicação de várias obras de investigação histórica e de ficção.

Neste momento, o PS-Madeira presta homenagem à vida e obra de António Loja, reconhecendo “o impacto político, cívico, cultural e social que deixou em tantas pessoas e o tanto que contribuiu para moldar e ajudar a amadurecer e consolidar a Autonomia da Madeira”.

“Que o exemplo de António Loja continue a inspirar os que defendem uma Madeira mais livre, democrática, justa e solidária”, manifesta o líder do PS-M, endereçando as mais sentidas condolências aos seus familiares e amigos.