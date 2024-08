A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRIJT) anunciou, hoje, que foi rececionada - no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) - uma candidatura para o projeto ‘São Jorge Living Care’, visando a criação de 36 novas vagas numa nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas.

Numa nota enviada à redação, a tutela da Inclusão explica que foi lançado, no início deste ano, um Aviso para ‘Requalificação e Alargamento da Rede de Estruturas Residenciais e Não Residenciais para Pessoas Idosas’, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência e com o objetivo de alargar e requalificar a rede de estabelecimentos residenciais e não residenciais para pessoas idosas na Região.

O projeto contempla a requalificação do antigo edifício escolar localizado na Estrada do Lombo do Cunha n.º 62, em Santana, e está neste momento em análise para conclusão do parecer técnico, prevendo-se que projeto termine a 30 de setembro de 2025.