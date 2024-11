A Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira (AFARAM) apresenta o “Porto Seguro”, um projeto piloto de apoio psicossocial destinado a crianças e jovens entre os 6 e os 18 anos na Região Autónoma da Madeira.

Vencedor do Prémio BPI “la Caixa” Capacitar 2024, o projeto tem como objetivo responder às necessidades críticas na área da saúde mental infantojuvenil, oferecendo um acompanhamento holístico que envolve as crianças e jovens, as suas famílias e as escolas.

O “Porto Seguro” funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e tem capacidade para apoiar até 30 crianças e jovens por ano, garantindo um acompanhamento personalizado e adaptado às necessidades de cada beneficiário.

As pré-inscrições para o projeto piloto já estão abertas. As famílias interessadas podem obter mais informações ou efetuar a inscrição através do e-mail geral@afaram.pt ou pelo contacto 914 932 815.

Objetivos do projeto são: “Facilitar o acesso a serviços de apoio psicossocial na RAM; Reduzir o estigma em torno da saúde mental através de campanhas de sensibilização e educação; Fortalecer as competências emocionais e sociais das crianças e jovens; Apoiar as famílias no cuidado da saúde mental dos seus filhos”.

Octávio Gouveia, presidente da AFARAM, destaca que “o apoio do BPI e da Fundação ‘la Caixa’ é essencial para tornar o ‘Porto Seguro’ uma realidade. Este projeto não só representa uma resposta às necessidades urgentes de saúde mental das nossas crianças e jovens, mas também reforça o compromisso da AFARAM em criar um futuro mais inclusivo e solidário para todos”.

A AFARAM convida as famílias e a comunidade a unirem-se nesta causa, promovendo um diálogo aberto sobre a saúde mental e garantindo que nenhuma criança ou jovem fique sem o apoio necessário.

Para mais informações ou pré-inscrições deverá contactar os seguintes contactos: E-mail: geral@afaram.pt; telefone: 914 932 815 ou site: www.afaram.pt