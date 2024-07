O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para hoje, para a Madeira períodos de céu, em geral, muito nublado. Poderá ocorrer períodos de chuva, em geral fraca, a partir do meio dia.

As temperaturas máximas serão de 26º no Porto Santo e 27º na Madeira.

O vento será fraco a moderado (10 a 30km/h) de noroeste. Mas rodará para norte, soprando por vezes forte nas terras altas da Madeira a partir do fim da tarde.

Quanto ao mar, a temperatura da água será de 23/25ºC. E as ondas serão inferiores a um metro, na costa Sul e de noroeste com um metro, aumentando para 1,5 a 2 metros no fim do dia na costa Norte.

Com Sol ou sem ele, tenha um bom domingo!