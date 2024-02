“O Conselho Regional reunido extraordinariamente aprovou o regulamento para as eleições internas [21 de março], aprovou o regulamento para o congresso [20 e 21 de abril] e a partir de agora está aberto o processo, sob a orientação do Conselho de Jurisdição e Secretariado do partido, no que toca às dúvidas e disponibilidade de meios que são postos à disposição de todos os que que quiserem se candidatar”, conforme conclusão de João Cunha e Silva, líder deste órgão, após a reunião que juntou quase duas centenas de conselheiros na sede da Rua dos Netos.

“O objetivo desta marcação deve-se à mudança de circunstâncias políticas espera por uma posição eventual do Presidente da República, a 24 de março, e pressupõe que uma de duas decisões vai ser tomada: ou é chamado o presidente do partido para formar novo governo, ou serão convocadas eleições.

O PSD está preparado para as duas situações e quer estar preparado antes desse dia”, disse Cunha e Silva. “E vamos partir para qualquer dessas situações com toda a legitimidade, força de vontade para continuar a servir o projeto social democrata, a Madeira e os madeirenses. Não nos podemos desviar deste foco, e é isso que vamos continuar a fazer, por forma a que todos continuem a progredir, possam viver melhor e dar esperança, sobretudo a uma camada jovem, que tanto precisa da nossa ajuda”, partilhou ainda.