Bom dia!

- Às 11h30, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, a sessão de entrega de prémios do 3.º sorteio ‘+ Comércio Local’.

- Pelas 14h30, no Plaza Madeira, a cerimónia de entrega de prémios no âmbito do projeto Baú de Leitura.

- No Palácio de São Lourenço, às 16h00, o representante da República recebe o presidente indigitado do XV Governo Regional da Madeira, Miguel Filipe Machado de Albuquerque.

- Nas Festas da Sé, no Funchal, das 17h30 às 22h00, haverá atuações do Teatro Bolo do Caco e Buzico.

- O documentário sobre ‘Cesária Évora’, de Ana Sofia Fonseca, vai ser exibido às 19h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

- A Galeria Tratuário recebe, a partir das 20h30, no âmbito do FICAS – Festival Internacional de Cinema Ambiental e Sustentabilidade, uma mostra de cinco fotógrafos intitulada ‘Sustentabilidade’.

- Continua na Praça do Município a Semana do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal. O tema desta terça-feira é: Águas – pensa fora da garrafa. Bebe água da torneira!