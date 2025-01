Amanhã, dia 23 de janeiro, o Conservatório organiza uma masterclasse com Nick Abadzis, artista de banda desenhada vencedor do prémio Eisner.

Destinada aos alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia, Banda Desenhada e Cinema de Animação, a sessão será realizada no Polo do Bom Jesus, às 10h30.

Abadzis compartilhará sua experiência no universo da banda desenhada, explorando o processo criativo por trás de sua aclamada novela gráfica “Laika” e o impacto artístico e narrativo desta obra. Com duração de 90 minutos, a masterclasse incluirá uma sessão de perguntas e respostas, proporcionando aos alunos uma visão prática do mercado atual em

Nick Abadzis, natural de Londres e com uma carreira marcada por trabalhos em várias editoras, é conhecido pelo seu trabalho em bandas desenhadas, como “Hugo Tate” e “Laika”, que lhe rendeu vários prémios internacionais, incluindo o Eisner Award em 2008.