O Município de Santa Cruz procedeu à abertura oficial da época balnear nas praias das Palmeiras e dos Reis Magos.

Com a presença das entidades responsáveis nas áreas de controlo e supervisão das praias com bandeira azul e de praia acessível (nas Palmeiras, em Santa Cruz), O presidente de Câmara, Filipe Sousa, e o vereador com o pelouro das praias içaram as respetivas bandeiras.

“De salientar todo o investimento que o Município, ano após ano, realiza com o objetivo de proporcionar aos veraneantes, um acesso às praias cada vez mais salubre, confortável, e acima de tudo seguro”, lê-se na nota de imprensa enviada pela autarquia.

A Câmara Municipal destaca ainda que “das várias valências colocadas ao dispor da população destacam-se as seguintes: Aplanação e regularização do calhau das praias da frente mar de Santa Cruz e dos Reis Magos; colocação dos decks de apoio, ainda em execução; Atividades de mar, através da “Escola Azul”, parceria com quase todas as escolas do concelho; Oficina ambiental com atividades de educação ambiental, como forma de promover a consciência para a preservação do ambiente do meio marinho e usufruto das praias; Sessões de “Rádio Praia” como forma de dinamização e cobertura da época balnear e divulgação das iniciativas de educação ambiental – em articulação com o IFCN, a SPEA, o SANAS, o CROA, Associação Neptuno, entre outras”.

De referir que o Município içará ainda a bandeira galardão de ouro, símbolo de águas de qualidade de excelência, por nomeação da QUERCUS. O ano passado ocorreu na praia de São Fernando, mas este ano esse galardão estende-se às Palmeiras e aos Reis Magos, “reflexo do trabalho e empenho na garantia de qualidade oferecida aos veraneantes.”

“Realça-se ainda garantia do socorro a banhistas por parte do SANAS, quer nas Palmeiras, quer nos Reis Magos. Mas este ano esta entidade tem garantido este apoio fora da época balnear, em parceria com a Proteção Civil Municipal de Santa Cruz, parceria essa que se pretende estender a todo o ano através de protocolo a celebrar, após a época balnear.

O Município informa que a piscina principal das Palmeiras entrará em funcionamento mais tarde, em virtude de ter sido detetado um problema no fundo da mesma, problema esse que terá de ser resolvido durante a semana, o que levará ao atraso para o seu funcionamento em pleno, pelo menos durante sete dias”.