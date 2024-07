O coordenador do PPM na Madeira, Paulo Brito, manifestou, esta tarde, através de comunicado, a sua preocupação com as pescas que foram, recentemente, autorizadas na reserva natural das Selvagens.

“Tendo em conta as notícias que surgiram que dão conta que as pescas não irão servir só para investigação, mas também para comercialização do pescado, que dizem que também pressupõe avaliar o impacto comercial e o impacto socioeconómico da reserva...”, o PPM diz que isto leva a crer que, futuramente, “irá ser autorizada a pesca livre numa das maiores reservas marinhas do Atlântico Norte e, consequentemente, perder o estatuto de reserva marinha”.

Numa altura em que as preocupações ambientais marinhas “devem ser a nossa grande prioridade, tendo em conta que são os oceanos os grandes responsáveis pelo regulamento do clima e fundamentais para a sobrevivência de todo o tipo de vida terrestre, urge que se tomem mais medidas”, defende.